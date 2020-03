​Reunião da UEFA decide futuro do futebol europeu

A UEFA reúne, esta terça-feira, por videoconferência, com todas as federações e ligas europeias, assim como a Associação Europeia de Clubes e a FIFPro. Da reunião podem sair as mais importantes decisões sobre o futuro imediato do futebol europeu a nível de clubes e seleções, após a Europa se ter tornado o epicentro do coronavírus. Desfecho dos campeonatos internos não será decidido nesta reunião.



Objetivos da reunião

Ao contrário daquilo que foi noticiado pela imprensa espanhola, a reunião desta terça-feira não vai decidir o desfecho das provas internas de cada país, mas sim traçar o futuro das competições europeias e anunciar o adiamento do Campeonato da Europa.

Bola Branca sabe que o tema principal da reunião é redefinição do calendário do europeu e das competições europeias de clubes, Liga dos Campeões, Liga Europa e Youth League. As provas devem ser encurtadas com um sistema de "final-four", disputada em Istambul e Gdansk, locais onde já iriam decorrer as respetivas finais.

A UEFA acredita que é possível que os campeonatos consigam ser concluídos dentro da presente temporada.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) será representada por Fernando Gomes, que além de presidente da FPF é, também, vice-presidente da Comissão Executiva da UEFA. Pedro Proença vai representar a Liga de Clubes.

Apesar de ter também sido anunciada a possibilidade do Europeu ser disputado em dezembro, o cenário mais provável e que deverá ser decidido esta terça-feira é que a prova se dispute em 2021, na mesma altura do ano, anulando a "final-four" da Liga das Nações, marcada para esse verão.

Caso se confirme, as ligas europeias terão mais tempo, depois de maio, caso necessário, para concluir os seus campeonatos e restantes provas internas.

A pandemia na Europa

Importa também olhar para os números. Itália é o país com mais casos de coronavírus no continente e o segundo no mundo, 27,980, à data. Deste país, estão cinco equipas em prova nas competições europeias: Atalanta, Juventus e Nápoles na Liga dos Campeões, Roma e Inter de Milão na Liga Europa. A "Vecchia Signora" está atualmente em quarentena, depois de ter um jogador ter sido diagnosticado.

Espanha tem cerca de 11 mil casos ativos da Covid-19. Atlético de Madrid, Real Madrid e Barcelona disputam a Champions, Sevilha e Getafe a Liga Europa. Os "merengues" estão no mesmo cenário da Juventus, devido a um caso positivo na equipa de basquetebol.

Alemanha (7610 casos), França (6633) e Inglaterra (1543 em todo o Reino Unido) compõem três dos quatro países que se seguem na lista europeia com mais casos ativos. Nos oitavos de final da Liga dos Campeões, apenas estão equipas destes cinco países, que correspondem às cinco melhores ligas europeias, segundo o "ranking" da UEFA.

O futebol em quase todos os países europeus está suspenso, assim como todas as competições da UEFA. Apenas Rússia, Turquia e Ucrânia continuam prosseguem com os seus campeonatos à porta fechada.