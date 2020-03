​Miguel Cardoso sente aumento de preocupação com o coronavírus na Rússia

A Rússia decidiu suspender o futebol, a partir desta terça-feira. A decisão foi anunciada em comunicado pela Federação Russa. O campeonato profissional e todo o futebol regional para na Rússia, pelo menos até 10 de Abril.



O número de infetados está a aumentar e Miguel Cardoso, jogador português que alinha no Tambov, refere que a decisão era inevitável.

“Nestes últimos dias os casos têm aumentado na Rússia e as pessoas começam a ter alguma preocupação, ao contrário do que se passava há dois ou três dias. Era quase certo que o campeonato ia parar, à semelhança do que acontece na Europa e no mundo”, afirma, em entrevista à Renascença.

Miguel Cardoso, de 25 anos, admite que a preocupação na Rússia é crescente porque os casos estão a aumentar. O jogador, que esteve ontem (segunda-feira) no banco na vitória do Tambov, por 3-0, sobre o Krylia Sovetov, tem acompanhado as notícias que chegam de Portugal sobre a situação do novo coronavírus e explica que tem tido todos os cuidados nos seus comportamentos.

“Já tinha uma ideia diferente da deles, porque tenho acompanhado o que se está a passar em Portugal e como tenho aí a minha família é natural que esteja mais preocupado. Tento ter os cuidados básicos que são indicados”, explica.

Com as notícias que chegam de Portugal, Miguel Cardoso não esconde alguma angústia e natural preocupação porque vive sozinho na Rússia e a família está no nosso país.

“A situação não está a ser nada fácil de gerir, até porque já não deixam que eles venham para cá. Vamos ver as decisões que vão ser tomadas a partir de hoje, para ver o que posso fazer daqui para a frente”, conclui.