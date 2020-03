Hertha de Berlim anuncia primeiro caso de coronavírus

O Hertha de Berlim, clube da primeira divisão alemã, anunciou que um jogador do plantel acusou positivo ao teste de coronavírus.



O emblema alemão não revelou a identidade do jogador infetado e informa que toda o plantel e equipa técnica estão agora em quarentena durante duas semanas.

"O jogador queixou-se dos sintomas habituais da doença e foi logo retirado do grupo. O teste deu positivo e todos agora ficarão em casa durante duas semanas com um plano de treino individual. Vamos ver se há mais casos na equipa", disse Uli Schleicher, médico do Hertha.

Já o diretor-desportivo da equipa, Michael Preetz, encara a chegada da Covid-19 à equipa como uma inevitabilidade. "Com o desenvolvimento tão rápido do número de casos, era previsível que o vírus chegasse à equipa. O mais importante agora é que todos sigam as regras. Temos de aceitar a situação", afirmou.

A Alemanha é o terceiro país mais infetado pelo coronavírus na Europa. No total, são mais de sete mil casos e 17 mortos confirmados.