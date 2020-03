Aleksander Ceferin, presidente da UEFA, reconhece o impacto financeiro que o adiamento do Campeonato da Europa para 2021 e, no geral, a pandemia de coronavírus, vai causar no futebol europeu. No entanto, o presidente refere que as decisões tomadas esta terça-feira na reunião com as federações não tiveram como prioridade o dinheiro.

"A UEFA liderou o processo com o maior sacrifício. Alterar o Euro2020 terá um preço enorme para a UEFA, mas faremos o nosso melhor para assegurar que o desenvolvimento do futebol nos nossos 55 países não é afetado. Os valores são mais importantes do que o lucro e este é o nosso princípio ao tomar esta decisão, para o bem do futebol europeu", disse, após a reunião.



O responsável máximo da UEFA agradeceu a cooperação de todas as federações e ligas que marcaram presença na reunião desta terça-feira, por videoconferência.



"Quero agradecer a Associação Europeia de Clubes, as Ligas, Federações e a FIFPro pela cooperação e fantástico trabalho de hoje. Hoje demos um enorme passe em frente, mostramos que somos líderes responsáveis, mostramos união e solidariedade, princípios acima de dinheiro", enaltece



Agradecimento à CONMEBOL





Ceferic deixou ainda uma palavra para a decisão da Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL), que adiou a Copa América para 2021 , o que vai permitir que os campeonatos europeus terminem mais tarde, sem ser afetados profundamente.

"Queria agradecer à CONMEBOL, que mudaram também a Copa América. Isto significa que os clubes e as ligas na Europa possam terminar sem grande disrupção e com os jogadores disponíveis. Estes esforços conjuntos são muito apreciados pela comunidade europeia", diz.