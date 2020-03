Capitalismo sexual

A lei portuguesa criminaliza quem, profissionalmente ou com intenção lucrativa, fomentar, favorecer ou facilitar o exercício por outra pessoa de prostituição. É o que se chama lenocínio, em linguagem jurídica. Uma recente decisão do Tribunal Constitucional (TC) veio apoiar a despenalização do chamado lenocínio simples, isto é, o que envolve pessoas adultas, informadas, que se prostituem por sua própria vontade. Este é um direito que está a ser “livremente exercido pelo seu titular”, pelo que não carece de tutela penal, diz o TC.

Esta decisão inédita impulsionou os movimentos que querem fazer do chamado “trabalho sexual” uma profissão semelhante a qualquer outra. É o que acontece, aliás, em países como a Alemanha ou a Holanda. Aí, quem pratica a prostituição, uma profissão legalizada, paga impostos e tem segurança social como uma qualquer outra atividade legal.

Não desconheço que muitos partidários deste regime têm motivações respeitáveis de proteger quem anda “na vida”. Mas, para lá das intenções e sem apreciar se elas se concretizam ou não, na prática, há um aspeto da questão que suscita perplexidade: o facto de a mercantilização do corpo e do sexo ser defendida por tanta gente que se afirma anticapitalista.

Decerto que a “profissão mais antiga do mundo” é anterior ao capitalismo. Mas este foi alvo de uma crítica feroz da parte de Marx e de muitos outros por, alegadamente, tudo ou quase tudo reduzir à lógica do mercado. Ora os defensores da venda legalizada do corpo e do sexo levam essa mercantilização a um extremo.

O mercado tem, ou deve ter, limites. É um útil instrumento económico, desde que não exceda esses limites – por exemplo, “comprar” eleições com dinheiro não é aceitável. O colapso do comunismo levou gestores e empresários a ignorar tais limites. O resultado foi a crise financeira global que partiu dos EUA em 2007.

Os chamados neoliberais têm sido muito atacados desde essa crise. É estranho que os advogados da prostituição “como qualquer outra profissão” se revelem ainda mais entusiastas do mercado e do capitalismo do que muitos neoliberais.