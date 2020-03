​Principais supermercados pedem aos portugueses para comprarem só o que necessitam

Veja também:

Representam mais de 3.500 supermercados em todo o país. A Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) escreve esta terça-feira uma carta aberta aos portugueses para passar uma mensagem de tranquilidade”.

Lojas como o Continente, Pingo Doce, Auchan, Mini Preço, Lidl e Aldi reiteram que “não há neste momento sinais de rutura no fornecimento de produtos”.



Em comunicado emitido esta terça-feira, a APED refere que as várias cadeias de supermercado estão “a trabalhar em conjunto com a produção nacional, com a indústria e com o Governo para garantir (…) toda a agilidade necessária”.

Na missiva aos portugueses, os supermercados asseguram que “a estrutura da distribuição alimentar em Portugal permite que a disponibilização de alimentos e outros produtos essenciais não seja um problema para a população” em qualquer parte do país. Contudo, a APED apela a consumos “responsáveis e sensatos” e que “os portugueses comprem apenas o que necessitam”.

As várias cadeias de supermercados em que se incluem também o Intermarché, Apolónia, El Corte Inglés e Mercadona apela à solidariedade e responsabilidade. A APED louva “o papel exemplar dos mais de 95 mil colaboradores do setor alimentar” que têm garantido “de forma segura, o abastecimento e atendimento” nas lojas.