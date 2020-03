​Motoristas de mercadorias querem “medidas mais restritivas” para conter coronavírus

Veja também:

O Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários e Urbanos apelam à implementação mais rápida de medidas mais restritivas para combater o surto de coronavírus.



“Não sei se efetivamente com o adiar das soluções, que me parece que está a acontecer algum adiar de soluções, se estamos no caminho certo. Acho que se impunha com serenidade a execução de medidas mais restritivas de forma mais célere”, diz à Renascença o dirigente sindical Paulo Machado.

Paulo Machado considera que esta seria “uma possibilidade de construir medidas efetivamente e mais seguras, no sentido de aprender com os erros cometidos pelos outros países”.

Nesta entrevista à Renascença sobre o avanço da Covid-19, o sindicalista refere que para já, o sindicato não tem registo de motoristas infetados, apenas alguns casos de quarentena, mas por prevenção. Por isso Paulo Machado, defende medidas preventivas e céleres de forma a “diminuir ao minino possível o número de pessoas infetadas e de trabalhadores infetados ou portadores do vírus”.

Já Pedro Polónio, presidente da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários e de Mercadorias (ANTRAM) confessa-se “inquieto” com a antevisão de “uma quebra enorme ao nível do transporte rodoviário de mercadorias, sobretudo no âmbito internacional”. Em todo o caso, acredita numa recuperação.

“Aquilo que o negócio nos tira hoje certamente o negócio dar-nos-á no futuro próximo”, afirma, acrescentando, no entanto, que vai ser preciso o apoio do Estado.

“Estamos em contacto permanente com o Governo para que nos possa ajudar, quer ao nível das linhas de crédito, quer ao nível das questões fiscais, quer ao nível da Segurança Social, quer ao nível dos mecanismos de ajuda e de suporte ao emprego,