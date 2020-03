Covid-19. Petição pede suspensão de rendas de água, luz, gás e despesas com habitação

Cintia Moreira

17 mar, 2020 Leiria 00:17

Venho por este meio apoiar a suspenção de rendas essencialmente. De quarenta e apenas com 66% do ordenado como posso eu ou outras familias fazer face as despezas ainda eu,com 2filhos menores entre os 5meses e os 6 anos de idade...agradeço a compreencao por mim e tantas outras familias