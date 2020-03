Coronavírus. Governo avança com requisição civil no porto de Lisboa

"O Conselho de Ministros aprovou hoje, por via eletrónica, uma resolução que reconhece a necessidade de se proceder à requisição civil dos trabalhadores portuários em situação de greve, declarada pelo Sindicato Nacional dos Estivadores, Trabalhadores do Tráfego, Conferentes Marítimos e Outros, até ao dia 30 de março de 2020 , nos termos dos respetivos avisos prévios de greve”, começa por anunciar o comunicado do Governo, após Conselho de Ministros extraordinário "por via eletrónica".

O caráter excecional da requisição civil fica ainda a dever-se ao atual quadro de contingência decorrente do surto Covid-19, no âmbito do qual se constatou já uma afluência extraordinária de pessoas aos supermercados e farmácias, sendo necessário garantir a existência de stocks", finaliza o documento divulgado.

Portugal conta com 448 pessoas infetadas com Covid-19, segundo o último balanço da Direção-Geral da Saúde. São mais 117 do que na segunda-feira, dia em que se registou a primeira morte no país.