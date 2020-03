Coronavírus. Companhias aéreas europeias pedem ajuda e deixam alerta

As associações defendem a adoção de um “pacote alargado de medidas porque esta crise sem precedentes, exige uma resposta sem precedentes”.

Em quatro pontos, a Airlines4Europe e a ERA – Associação das Companhias Aéreas Regionais Europeias explicam aos ministros que a situação no setor é muito grave e que as companhias aéreas europeias precisam de apoio, não apenas financeiro, mas também isenção de taxas e alteração nos mecanismos de reembolso aos passageiros.

As duas associações de companhias aéreas da Europa enviaram uma carta aberta aos ministros dos Transportes da União Europeia, que se reúnem na quarta-feira.

Para as associações de companhias aéreas, as decisões unilaterais de vários Estados-membros de proibirem os voos põem em causa o funcionamento do mercado único europeu.

“Qualquer restrição, especialmente no Espaço Schengen, deve basear-se numa avaliação cuidadosa dos riscos e ser proporcional ao risco de saúde pública”. É por isso que as companhias defendem uma ação coordenada, inclusive com países terceiros, por exemplo, para garantir o repatriamento de passageiros de forma ordenada e organizada.

O documento refere que as companhias aéreas de carga estão a fazer o possível por manter as cadeias de abastecimento, inclusive para países em isolamento total ou parcial, como a Itália, França ou Espanha.

“Mas as companhias aéreas estão a deparar-se com interpretações diversas das diretivas por parte dos países, ao nível individual”. Pedem ainda que sejam dadas orientações a nível europeu para isentar os voos e as tripulações de carga.

Setor de aviação precisa apoio financeiro e isenção de taxas

A aviação europeia é responsável por 2,6 milhões de empregos diretos e 12,2 milhões de postos de trabalho indiretos. Mas, com a Covid-19, várias companhias foram obrigadas a reduzir drasticamente a sua atividade (nalguns casos até 90%) e a fazer cortes de pessoal, ainda que temporários.

Para a Airlines4Europe e a ERA, a recuperação dos danos provocados pelo surto vai levar tempo, exigirá sacrifícios financeiros e trabalho duro. E para ajudar a essa recuperação, pede a isenção de taxas e encargos fiscais, que devem “ser adiados ou suspensos até que o sector volte a ter uma base operacional e financeira sólida”.

Por outro lado, as associações consideram que as companhias aéreas também devem ser elegíveis no acesso a fundos comunitários, como a Iniciativa de Investimento em Resposta ao Coronavírus, da União Europeia.

Reembolso aos passageiros tem de ser reduzido

O reembolso aos passageiros é uma questão fundamental para as companhias de aviação numa altura em que tanta gente desiste das viagens, por iniciativa própria ou determinação das autoridades nacionais.

Para as associações, é urgente que a União Europeia clarifique urgentemente o regulamento em vigor (EU261/2004) e consideram que deve haver uma declaração oficial dos ministros dos Transportes ou dos organismos nacionais de execução a referir que a Covid-19 é “uma circunstância extraordinária” e como tal, não implica reembolso.