Coronavírus. ​Benfica envia mensagem de apoio a Jorge Jesus

"Rápidas melhoras, estamos juntos. Força, JJ", pode ler-se, na publicação do Benfica.

Jorge Jesus, de 65 anos, foi treinador do Benfica durante seis temporadas e venceu três campeonatos, uma Taça, uma Supertaça e cinco Taças da Liga, antes de assinar pelo Sporting, após terminar contrato com as águias.

O técnico do Flamengo realizou uma primeira análise ao novo coronavírus e "o resultado foi um positivo fraco ou inconclusivo", avançou o Flamengo, em comunicado. Um segundo teste continua em análise. O treinador de 65 anos está sob os cuidados médicos do departamento clínico do Flamengo.