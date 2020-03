Coronavírus. Diocese de Bergamo perde sete padres numa semana

A diocese de Bergamo, a nordeste de Milão, perdeu sete padres numa semana.

O bispo de Bergamo, monsenhor Francesco Beschi, lamenta "o número de padres que morreram nesta semana e o número ainda elevado de pessoas que estão numa situação particularmente séria".

Entrevistado pela rede InBlu Radio, ligada ao episcopado italiano, num programa sobre a emergência do coronavírus, o bispo mostrou-se também confortado pelo facto de outros “20 padres, em poucos dias, terem melhorado consideravelmente, enquanto outros já terem deixado o hospital”.

Mons. Beschi acrescentou ainda: “Nós não estamos separados da nossa comunidade nem na passagem da morte.” Apesar da suspensão das missas, “a generosidade dos sacerdotes continua, estamos próximos das pessoas, com as devidas precauções, mas conscientes de que, por um lado, carregamos Jesus e, por outro, podemos tornar-nos portadores do vírus”.

Entre os sacerdotes de outras dioceses que também morreram nesta última semana, conta-se monsenhor Vincenzo Rini, diretor do jornal diocesano de Cremona, nos últimos 30 anos e ex- presidente da Agencia SIR, da conferência episcopal italiana.