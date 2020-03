Veja aqui a lista de escolas que vão acolher e servir refeições aos filhos dos trabalhadores essenciais

As escolas, as universidades, as creches e as atividades de tempos livres estão encerradas a partir desta segunda-feira em todo o país, devido à pandemia da Covid-19, uma medida que está prevista ser reavaliada no dia 9 de abril.

Segundo uma orientação do Ministério da Educação, em cada escola estará apenas uma equipa para assegurar a manutenção e vigilância dos espaços, as questões administrativas e a sinalização de situações excecionais.

De acordo com o decreto-lei que estabelece as medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do novo Coronavírus - COVID 19, publicado na sexta-feira à noite em Diário da República, cada agrupamento de escolhas tem de garantir o acolhimento dos filhos de trabalhadores de serviços essenciais, como os profissionais de saúde ou das forças de segurança.

Veja aqui a lista da Direção-geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE) com as escolas de referência, em todo o país, para o serviço de refeições e acolhimento de filhos do pessoal hospitalar e de emergência.