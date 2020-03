Portugal em estado de alerta. Estradas vazias em Lisboa e no Porto por causa da Covid-19

Depois do apelo da Direcção-Geral de Saúde (DGS) e do Governo, para que fossem adotadas medidas de isolamento social, Lisboa e Porto acordaram esta segunda-feira de manhã com as estradas quase vazias e os principais acessos ao centro das cidades bem mais calmos do que o habitual.

Imagens captadas em tempo real no Google Maps mostram um decréscimo acentuado no trânsito entre as 8h30 e as 9h30 desta segunda-feira, em comparação com o mesmo período da semana passada.

A diferença é notável através da mancha gráfica do mapa, que na última segunda-feira, dia 9 de março, apresentava os principais acessos a vermelho, uma indicação de trânsito lento, e que hoje à mesma hora revelava quase todas as vias a verde, sem tráfego.

A cidade do Porto é aquela onde o contraste é mais visível.