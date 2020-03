​Motoristas de transporte internacional preocupados com o coronavírus. "Estamos a correr muitos riscos"

Veja também:

Os motoristas de transportes internacionais estão preocupados com a propagação da Covid-19. Fazem longas viagens sem qualquer controlo, têm que contactar com muitas pessoas e temem pelas suas vidas e a dos seus familiares.



Na área de descanso de Vidago, em Chaves, a Renascença encontrou Filipe Teixeira, de 24 anos. Vem de Espanha, onde carregou cimento para a barragem de Ribeira de Pena.

“Estou muito preocupado. Em Espanha já são muitos casos e continua a não haver controlo nenhum. Estamos a correr muitos riscos, porque, além de podermos ser contaminados, podemos transmitir aos outros”, diz. Para se precaver, e como medida de proteção, no camião “não faltam as toalhitas, o álcool e as máscaras”.

Também Jerónimo Teixeira, de 45 anos, vem de Espanha, e conta que o preocupa “ter que contactar com as pessoas e não saber se estão infetadas”. Como medida de prevenção usa “máscara, luvas, álcool” e evita falar com as pessoas. Para este motorista, é “inacreditável que não haja qualquer controlo na fronteira”, referindo que no percurso de Valência até Vidago não encontrou qualquer força de segurança.

À espera de abastecer, o motorista José Santos, de 43 anos, considera que “as autoridades estão a ser muito brandas” e que “mais valia parar tudo para curarem os doentes e não andarem uns a contagiar os outros”.