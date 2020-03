Ministro apela a portugueses para cancelarem viagens não essenciais

"As pessoas que não precisam de fazer viagens essenciais, designadamente por razões profissionais, devem abster-se de as fazer. Eu próprio, que sou ministro dos Negócios Estrangeiros, estou nesse regime", apela Augusto Santo Silva à Renascença .

O Governo declarou na sexta-feira o estado de alerta no país, colocando os meios de proteção civil e as forças e serviços de segurança em prontidão, e suspendeu as atividades letivas presenciais em todas as escolas a partir de hoje, impondo restrições em estabelecimentos comerciais e transportes, entre outras.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, convocou o Conselho de Estado para quarta-feira para discutir a eventual decisão de decretar o estado de emergência.