​Ministério da Educação lança portal de Apoio às Escolas

Num momento em que as escolas portuguesas se encontram com as atividades presenciais suspensas, a Direção-Geral da Educação (DGE), em colaboração com a Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional (ANQEP), construiu o sítio apoioescolas.dge.mec.pt , com um conjunto de recursos para apoiar as escolas na utilização de metodologias de ensino à distância que lhes permitam dar continuidade aos processos de ensino e aprendizagem.



O apoio agora disponibilizado deverá permitir a todas as crianças e jovens:

- manter contacto regular com os seus professores e colegas;

- consolidar as aprendizagens já adquiridas;

- desenvolver novas aprendizagens.

A DGE, dada a grande diversidade de contextos, vai privilegiar soluções que utilizem processos simples e não exigentes de muita tecnologia, largura de banda ou elevadas competências digitais dos utilizadores. Tal não invalida a utilização de tecnologias mais sofisticadas, desde que as condições locais assim o permitam.

Numa primeira fase, todas as escolas devem manter o contacto diário com os alunos e iniciar uma dinâmica em que, gradualmente, poderão introduzir processos e ferramentas mais complexas de interação. Todas estas novas formas de aprender e de ensinar implicam uma curva de aprendizagem, tanto para os professores como para os alunos.

Simplificar para não perder os alunos

A DGE recomenda que nesta fase inicial, sejam desenvolvidas formas simples para não se perder o contacto com os alunos.

No caso em que os destinatários são crianças ou alunos mais novos, da Educação Pré-escolar e dos 1.º e 2.º ciclos, as atividades deverão, sempre que possível, ser intermediadas pelos encarregados de educação.

A DGE sugere também que para os alunos que não têm ainda acesso a internet ou equipamento, sejam contatadas as organizações e associações locais ou da Junta de Freguesia para assegurar que estes alunos também recebem materiais e tarefas para fazer.

Em cada escola/agrupamento deve ser criada uma equipa de apoio aos restantes docentes, quer porque o trabalho dos docentes estará também a ser feito à distância, quer porque poderá haver algumas pessoas menos experientes neste tipo de modalidade de ensino. Esta equipa poderá ainda organizar sessões de formação à distância ou disponibilizar recursos para autoaprendizagem.

Está em preparação mais formaçao para professores

A DGE promete ainda para breve um curso sobre metodologias de ensino à distância, procurando também desta forma apoiar as escolas e os seus docentes.

Em cada escola deverão ainda ser definidas as ferramentas e as metodologias a utilizar, tendo em conta os diferentes níveis de ensino. Na medida do possível, sugere que se evite a proliferação de ferramentas e de plataformas para que haja uma harmonização de métodos de ensino e aprendizagem, em cada ciclo e com isto facilitar a concentração dos alunos nos espaços digitais.

Escolas mais avançadas tecnologicamente deverão partilhar as suas práticas e apoiar, sempre que possível, outras que se encontrem em maior dificuldade. Caberá também aos Centros de Formação de Professores promoverem esta partilha e apoiarem as escolas neste grande desafio.

Espaço para tirar dúvidas

A DGE criou um endereço de e-mail ( apoioescolas@dge.mec.pt) para resposta às dúvidas que queiram colocar e receção de sugestões e partilha de recursos.

Neste espaço de apoio às escolas, vai ser disponibilizado continuamente novos recursos, vão ser partilhadas práticas e sobretudo vão ser dadas resposta ao desafio de manter o processo de ensino e aprendizagem em funcionamento.