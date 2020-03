Mais 76 casos de coronavírus nas últimas 24 horas em Portugal

A Direção-geral da Saúde (DGS) confirmou este domingo de manhã que Portugal tem já 245 casos confirmados de coronavírus.

Trata-se de uma subida de 76 casos em comparação com os dados oficiais de sábado, que se traduz num aumento na ordem dos 45%.

Segundo o boletim da DGS, publicado poucos minutos depois das 12h00, há 4.592 pessoas em vigilância.

O número de doentes confirmados acima dos 60 anos é de 40, aumentou 54%, com a esmagadora maioria entre os 20 e os 50. Apenas uma criança com menos de 10 anos está infetada.

A principal subida em relação ao dia de sábado registou-se na região de Lisboa e Vale do Tejo, que agora contabiliza 116 casos confirmados e lidera o país, ultrapassando o Norte, que no sábado ainda liderava, mas está agora com 103.

A região centro tem apenas 10 casos, o mesmo que o Algarve, e os Açores entram pela primeira vez na tabela, com um caso confirmado este domingo de madrugada.

Por fim, o relatório da DGS dá conta de cinco casos no estrangeiro e os casos importados ascendem aos 47, com a maioria a chegar de Espanha, com 16 e de Itália, com 14.

O número de cadeias de transmissão também aumento, com 14 cadeias ativas.

Nem tudo são más notícias. Portugal continua a não ter mortos a registar e há mais um recuperado. Dos 139 doentes internados, apenas nove estão nos cuidados intensivos, quando no sábado eram 10.

O ritmo do crescimento também abrandou em relação aos últimos dias. De sexta para sábado o aumento de casos foi de 51%, de sábado para domingo desceu para 44%, quando o expectável seria subir. É cedo, contudo, para tirar ilações, uma vez que estes dados dizem apenas respeito a casos confirmados e esses podem não refletir o número real de infetados em Portugal.