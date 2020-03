Infarmed esclarece. Não há dados que confirmem relação com ibuprofeno

Veja também:

O Infarmed insiste que não há dados científicos que confirmem a relação entre qualquer agravamento da infeção pelo novo coronavírus e a toma de ibuprofeno e diz aos doentes que devem manter o tratamento.

Em comunicado, a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed) reafirma o que a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, disse no domingo e sublinha: "não há motivo para os doentes que se encontrem em tratamento com os referidos medicamentos [ibuprofeno ou outros anti-inflamatórios não esteroides] o interrompam".

O Infarmed diz que a possível exacerbação das infeções, na generalidade, e a toma de ibuprofeno está a ser avaliada na União Europeia, no Comité de Avaliação de Risco de Farmacovigilância da Agência Europeia do Medicamento (EMA), e deverá estar concluída em maio.

"Espera-se que esta análise, cuja conclusão se aguarda em maio de 2020, permita esclarecer se existe uma associação entre a toma de ibuprofeno e a exacerbação das infeções. Dado que o ibuprofeno é utilizado para tratar os sintomas iniciais das infeções, será extremamente complexo determinar esta relação", explica a nota.

Assim, acrescenta o Infarmed, "não há motivo para os doentes que se encontrem em tratamento com os referidos medicamentos o interrompam".

A Autoridade Nacional do Medicamento recorda ainda que o tratamento sintomático da febre "deve ser realizado através do uso de paracetamol como primeira alternativa", mas sublinha que "não há evidências para contraindicar o uso de ibuprofeno".

"Os dois medicamentos devem ser utilizados com base na informação constante do Resumo da Características do Medicamento e Folheto Informativo", adianta.

O Infarmed aconselha os doentes a respeitarem sempre as indicações dos seus médicos assistentes no uso racional dos medicamentos prescritos.

Esta nota do Infarmed surgiu depois de, no fim de semana, numa publicação nas redes sociais, o ministro francês da Saúde, Olivier Véran, ter desaconselhado a ingestão de medicamentos anti-inflamatórios, como o Brufen, uma vez que poderiam agravar a infeção dos doentes infetados pelo novo coronavírus, que provoca a doença Covid-19. A Renascença já tinha falado com um médico especialista em doenças infecciosas que alertava para a falta de fundamento desta tese.

Em Portugal, os dados mais recentes indicam que há 245 casos confirmados de Covid-19 e que 149 doentes estão internados, 18 dos quais em cuidados intensivos. Há duas pessoas já dadas como recuperadas.