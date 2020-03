​Escolas abertas para filhos de trabalhadores essenciais. Espera é palavra de ordem

Ao que a Renascença apurou, se alguma família tiver a seu cargo um bebé com menos de três anos, também haverá solução. O diretor do agrupamento entra em contacto com a Segurança Social que indicará qual a creche onde a criança pode ser entregue.

Quando chegar alguma criança, os procedimentos a cumprir serão pedir, com tranquilidade, a identificação dos encarregados da educação, de forma a que seja comprovada a sua ocupação profissional. Podem ficar naquela escola crianças de qualquer grau de escolaridade, do Jardim de Infância ao 3º ciclo.

No primeiro dia de encerramento das escolas, antes da 8h00 já havia quem estivesse na Escola Básica São Vicente, em Telheiras, Lisboa. É uma das escolas de referência para acolher filhos de trabalhadores considerados essenciais , que têm de continuar ao serviço, para garantir o funcionamento básico do pais, em tempo de luta contra o coronavírus.

O novo coronavírus Sars-Cov-2 que provoca a doença Covid-19 foi detetado pela primeira vez em dezembro, na China, e já provocou mais de 6.500 mortos em todo o mundo.

O número de infetados ultrapassou as 160 mil pessoas, com casos registados em mais de 148 países e territórios, incluindo Portugal, que, segundo os mais recentes dados, tem 245 casos confirmados, mais 76 do que os contabilizados no sábado.

A Organização Mundial de Saúde já declarou a Covid-19 como pandemia.