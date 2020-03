É profissional de saúde e precisa de alojamento para se isolar? Saiba onde encontrar

A Tech4covid19 junta mais de 800 pessoas, de 120 empresas diferentes, para trabalhar em projetos tecnológicos de apoio no combate ao coronavírus.

Tiago Araújo diz ainda que o grupo está em coordenação com as autoridades de Saúde, com o Turismo de Portugal, várias cadeias de hotéis e ainda com hospitais, para decidir como funcionar em termos operacionais.

O grupo planeia lançar, esta terça-feira, um site onde as pessoas poderão ver que alojamentos têm à disposição, avança à Renascença um dos responsáveis do projeto, Tiago Araújo, CEO da HiJiffy, uma plataforma de comunicação para hotéis.

Há ainda um grupo de empreendedores portugueses, Tech4covid19 , a trabalhar de forma voluntária numa solução tecnológica para organizar a oferta. O grupo disponibilizou nas redes sociais um formulário para quem quiser oferecer o seu alojamento e diz à Renascença que tem já centenas de pedidos de profissionais de saúde, que estão a procurar cruzar com a oferta de alojamentos.

É o caso de algumas autarquias, como a Câmara Municipal do Porto, de Santa Maria da Feira e de Faro.

As iniciativas começaram a surgir este fim de semana, nas redes sociais, mas já se alargaram a grandes empresas do setor hoteleiro.

Um pouco por todo o país, empresas do setor hoteleiro e proprietários de imobiliário estão a colocar casas e quartos à disposição dos profissionais de saúde a trabalhar na linha da frente do combate ao Covid-19. O objetivo é proporcionar locais onde possam estar em isolamento, para evitar contactos com as famílias.

ALEP pede a proprietários que "aguardem mais uns dias"

A Associação do Alojamento Local em Portugal (ALEP) está a trabalhar num Plano de Cedência para garantir “uma gestão responsável, eficaz e segura de todo este processo”, diz à Renascença a responsável da página “Alojamento Local Esclarecimentos”.

Carla Costa Reis apela a todos os titulares de Alojamento Local (AL) que “aguardem mais uns dias” antes de disponibilizar alojamentos, “até termos um programa validado pelas entidades oficiais da área da Saúde e das restantes entidades”.

A associação está “a delinear um modelo de condições de cedência, de modo a assegurar um mecanismo de cobertura dos custos básicos dos titulares de AL (água, eletricidade, gás, internet/TV), bem como as necessidades de serviços de limpeza e tratamento de roupa profissional do AL conforme constam na Orientação 008 da DGS”.

“Estamos a lidar com uma pandemia e as condições de segurança e higiene têm de ser rigorosamente acauteladas para proteção de todos”, lembra a consultora na área do AL.

Tiago Araújo, da Tech4covid19, revela à Renascença que também irá coordenar esforços com a ALEP, para centralizar toda a oferta na mesma plataforma.

Onde encontrar alojamento gratuito?

Grupo de Facebook junta particulares

Com mais de 6500 membros, grupo “COVID19 - Alojamento SOLIDÁRIO para profissionais de saúde” é o que tem mais oferta, com muitos proprietários a oferecer as suas casas.

Há também grupos locais, como o “Covid-19 Alojamento para profissionais de saúde em LEIRIA”, a organizar alojamentos nos respetivos concelhos.

Porto



No Porto, vários hoteleiros e proprietários de Alojamento Local estão a disponibilizar quartos ao pessoal médico dos hospitais da cidade, avança a Câmara Municipal do Porto em comunicado. Ao todo, há mais de 180 quartos à disposição dos hospitais da cidade. Uma iniciativa a ser coordenada pela autarquia.

Também a Santa Casa da Misericórdia do Porto tinha já disponibilizado camas para "pessoas sem casa e a precisarem de ser mantidas em isolamento".

Braga

O município de Braga disponibiliza alojamento gratuito, no Centro de Juventude, aos profissionais de saúde que trabalham no concelho e que não queiram regressar a casa por medo de contágio de Covid-19 a familiares, diz a Câmara em comunicado.

Santa Maria da Feira

A Câmara Municipal de Santa Maria da Feira negociou com quatro hotéis do concelho a disponibilização de quartos para descanso dos profissionais de saúde que precisem de estar perto do Hospital São Sebastião, segundo a Lusa.

Em causa estão, a cerca de um quilómetro do hospital, o Hotel Nova Cruz, a Residencial dos Loios e o Hostel da Praça. A cerca de quatro quilómetros, está igualmente disponível o Hotel Pedra Bela.

Leiria

A Câmara Municipal de Leiria diz, no seu site, que atribuiu 100 mil euros ao Centro Hospitalar de Leiria para aquisição de ventiladores e outro material médico, uma medida "a que se junta a disponibilização de quartos de alojamento para profissionais de saúde que, durante esta fase, deles necessitem". No entanto, não especifica como cumprirá a medida.

Lisboa

A Câmara Municipal de Lisboa não divulgou ainda qualquer informação sobre o assunto. Mas vários proprietários de alojamentos ofereceram, "online", os seus espaços a profissionais de saúde, como o "Lisbon World Hostel" ou os "Unique Lisbon Rooms".