Covid-19. Marcelo decide na quarta-feira se declara estado de emergência

O Presidente da República anunciou este domingo que convocou para a próxima quarta-feira uma reunião do Conselho de Estado para analisar a atual situação do país face à pandemia de Covid-19 e, em concreto, decidir se declara estado de emergência no país. "Tenho acompanhado a stiuação minuto a minuto, acompanhava já fora antes desta minha situação atual e continuo a acompanhá-la aqui, e é ao analisar essa situação e para analisá-la que decidi convocar o Conselho de Estado para a próxima quarta-feira, para que se debruce também sobre a atual situação", adiantou Marcelo Rebelo de Sousa numa comunicação ao país previamente gravada em vídeo. Na reunião de quarta-feira, o Conselho de Estado -- um órgão de consulta do Presidente da República -- deverá analisar se é necessário declarar estado de emergência no país face à evolução do novo coronavírus.

No vídeo, gravado em casa, Marcelo disse tratar-se de uma “comunicação pessoal do Presidente da República", de "agradecimento e solidariedade para com todos os portugueses”, acrescentando que a comunicação formal ao país fá-la-á na quarta-feira depois do Conselho de Estado. Pela positiva, numa mensagem de vídeo de 3:37 minutos, em que disse por duas vezes "vamos vencer", o chefe do Estado quis agradecer a resposta dos portugueses ao surto do novo coronavírus, “uma verdadeira quarentena voluntária dos portugueses nos últimos dias”, o seu “civismo, maturidade, compreensão, a solidariedade, o respeito pelos outros”. E agradeceu “novamente” aos profissionais de saúde que “trabalham 24 em 24 horas”, que se “ultrapassam a si mesmos”. Este domingo, o número de casos confirmados de infeção em Portugal subiu para 245.

Coronavírus: Evolução diária em Portugal