Covid-19. Alentejo resiste, mas previne-se. Évora acordou em velocidade reduzida

Até ao momento a região do Alentejo continua a não registar indivíduos infetados pelo coronavírus (Covid-19), o que já levou alguns, em jeito de brincadeira, a apelidar este pedaço de território como a “Gália portuguesa”, embora haja consciência de que a situação pode alterar-se a qualquer momento.

À semelhança das outras regiões do país, o Alentejo previne-se e por cá, também, se aplica a expressão “a meio gás”. Évora, cidade património mundial está, nesta segunda-feira, despida de locais, mas igualmente de turistas.

Os espaços museológicos e os monumentos mais visitados estão encerrados, como a catedral ou a famosa Capela dos Ossos, paredes meias com a igreja de São Francisco.

Muitas lojas estão encerradas por tempo indeterminado, como se pode ler nas portas dos estabelecimentos comerciais. Alguns restaurantes e cafés abriram tendo em conta que a cidade ainda está a receber alguns turistas, mas é uma questão de tempo até se perceber que não há clientes suficientes para manter as portas abertas e, mais importante, por questões de segurança.

O facto de a região estar, até ao momento, sem casos detetados, transmite alguma tranquilidade à população, mas não faz com que as autoridades baixem os braços.

No campo da saúde, o Hospital do Espírito Santo de Évora pediu ao Exército duas tendas, entretanto montadas junto ao banco de urgência. A medida tem em conta o previsível aumento de doentes com Covid-19 e vai permitir que, num circuito distinto, seja efetuada a triagem de casos suspeitos, mantendo-se, contudo, os procedimentos amplamente divulgados e que passam, em primeiro lugar, pelo contacto com a Linha de Saúde 24 – 808242424.

Há outras restrições, nomeadamente em termos de visitas aos doentes internados. Estas, estão suspensas, mantendo-se apenas a presença do acompanhante, que “deve ser a mesma pessoa”, indica o conselho de administração desta unidade hospitalar.