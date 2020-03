Coronavírus. Grupo de 74 nepaleses está em quarentena numa escola de Faro

Há 74 nepaleses em quarentena num pavilhão de uma escola de Faro, depois de um deles ter testado positivo para o novo coronavírus.

Em declarações à Renascença, o presidente da Câmara de Faro, Rogério Bacalhau, confirma que um cidadão nepalês está internado no hospital e que "foi preciso colocar em quarentena uma comunidade que com ele convivia", no pavilhão E/B 2/3 de Santo António, naquele município.

"Nós montámos a logística para isso, juntamente com a Comissão Distrital e a Proteção Civil e desde ontem [domingo], às 23h00, que essa comunidade de cerca de 74 nepaleses está em quarentena", explica.



Trata-se de um grupo de trabalhadores agrícolas, que vivem na mesma zona. Os 74 imigrantes estão confinados ao pavilhão e acompanhados pelas autoridades de saúde e pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.

"Por indicação da saúde estão confinados ao pavilhão e à sala de ginásio que tem lá, aos balneários, WC's, tudo isso. Mas não podem sair do pavilhão, nem ter contacto com outras pessoas. Está lá a PSP a garantir, está lá a saúde também. A Cruz Vermelha está engarregada da logística das refeições, portanto eles estão, neste momento, confinados ao pavilhão", relata Rogério Bacalhau.



De acordo com a SIC Notícias, pelo menos seis dos 74 nepaleses já manifestaram sintomas associados à Covid-19.

Em Portugal, os dados mais recentes indicam que há 331 casos confirmados de Covid-19. Atingiu-se um total de casos 2.908 suspeitos desde o início da pandemia, dos quais 374 ainda a aguardar resultados laboratoriais.