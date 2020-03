Tire as suas dúvidas sobre o coronavírus com a Renascença

O que devo fazer quando tenho tosse? Basta lavar as mãos para impedir o contágio? Devo usar máscara?

Enfrentar o novo coronavírus já faz parte do nosso dia-a-dia e agora, mais do que nunca, é muito importante estar bem informado. A Renascença quer ajudá-lo nessa tarefa e conta com a ajuda do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP) para responder às suas questões sobre Covid-19.

Ao longo desta terça-feira, vamos responder às suas dúvidas, em antena e online, com a ajuda de especialistas em saúde pública e epidemiologia para que saiba como lidar com esta nova realidade.





Envie as suas mensagens de áudio pelo WhatsApp da Renascença através do número 962 007 500. Também poderá deixar a sua mensagem por comentário no site ou na rede de fóruns Reddit, onde iremos realizar uma sessão "AMA" ("Ask Me Anything" ou "pergunte-nos o que quiser") durante a tarde.

Para vencer a crise do coronavírus é essencial estar informado. As notícias, a reportagem a opinião: toda a informação na Renascença, sempre a par com o mundo.