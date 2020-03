​Pedro Sánchez. Teste negativo ao coronavírus depois da mulher estar infetada

A própria dirigente do Partido Popular de 41 anos explicou que a semana passada, depois do teste positivo da secretária regional do meio ambiente, Paloma Martín, levou a cabo o teste para avaliar se havia contraído o vírus, “mas que deram negativas”, e, na sequência, “continuou a trabalhar com total normalidade”.

A líder da comunidade autónoma de Madrid, Isabel Diáz-Ayuso, e o presidente da comunidade autónoma da Catalunha, tiveram testes positivos da Covid-19. No caso de Isabel Díaz, ela mesmo revelou a informação num vídeo na sua conta do Twitter. Já o primeiro-ministro Pedro Sanchez, ao contrário, teve um resultado negativo ao teste do novo coronavírus.

Quim Torra, positivo

O presidente da região autónoma da Catalunha Quim Torra está já confinado à Casa dels Canonges, as dependências residenciais adjacentes do Palácio da Generalitat com muita tosse e febre, depois de dar positivo no teste. Torra tinha mantido contactos no domingo com o vice-presidente do governo catalão Pere Aragonès e há mais de 12 horas que se encontrava retido à espera da análise.

Apesar do seu quadro de confinamento Quim Torra deixou claro que “continuo a exercer todas as minhas funções como President”. Torra voltou a pedir a todos os catalães que permaneçam em casa e exigiu ao governo de Pedro Sánchez que autorize de imediato o plano de quarentena catalão enviado para Madrid esta segunda-feira de manhã.

“Não podemos deixar passar um minuto mais que seja”, disse o presidente do governo autónomo catalão que pediu “à população para ser muito consciente do perigo de expor os demais ao risco de contágio”.

Pedro Sánchez, negativo

Pedro Sánchez, o primeiro ministro, está por agora livre da Covid-19 e bem de saúde, seguindo todos os conselhos médicos e adaptando-as à sua intensa agenda depois de ter dado negativo ao teste precipitado pela análise positiva da sua mulher Maria Begoña Goméz de 45 anos.

Fontes do Palácio da Moncloa indicaram à agência Efe que, como todos os cidadãos Sánchez tem de adaptar a sua vida aos conselhos médicos, “como fazem em especial as pessoas que convivem de perto com casos positivos”.

No Palácio sede do governo espanhol, sublinham as fontes, estão a ser tomadas todas as precauções possíveis para evitar novos contágios, mas Pedro Sánchez não está a em quarentena, mas sim a adaptar a sua vida e a sua atividade diária às recomendações dos especialistas sanitários.