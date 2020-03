​Hospitais de Madrid “estão no limite”

“O quadro é de tal magnitude em se enfrenta um cenário dos recursos disponíveis estarem no seu limite, e os responsáveis pela área da saúde na comunidade autonómica de Madrid trabalharem a toda as horas para se readaptarem às novas exigências”, disse Martínez-Almeida numa entrevista à Onda Madrid.

O alcaide de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, indicou esta segunda-feira à tarde que os recursos dos hospitais da capital espanhola “estão no limite” para fazer face à crise do coronavírus (Covid-19).

O autarca do PP pediu aos madrilenos para confiarem “na garantia da assistência sanitária” de proximidade para “não darem ainda mais trabalho” aos profissionais dos hospitais. Martínez-Almeida renovou o pedido aos madrilenos de que permaneçam em suas casas, relembrando que as multas por sair à rua sem causa justificada oscilam entre os 600 e os 30 mil euros.

“Se se pode passear o cão em 10 minutos, então é muito melhor fazê-lo em 10 minutos que em meia-hora. Que todas as deslocações se encurtem na medida do possível e que esse direito de mobilidade seja exercido com a máxima responsabilidade”, sublinhou o líder da principal autarquia espanhola.

Sobre a situação clínica da presidente da comunidade autónoma madrilena Isabel Diáz-Ayuso, que deu positivo no teste da Covid-19, Marténez-Almeida, citado pela Europa Press, afirmou que Diáz-Ayuso continua “na linha da frente” mesmo respeitando a quarentena e que “está ainda a tomar decisões”.