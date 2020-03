​Espanha. Sindicato vê “indícios” de fraude fiscal do rei emérito

Os técnicos do sindicato dos trabalhadores do Ministério das Finanças espanhol (Gestha) exigiram, esta noite, às autoridades do fisco espanhol, a Agência Tributária (AEAT) que ordene o início de uma investigação ao rei emérito Juan Carlos I pelo que consideram serem indícios de presumíveis delitos de fraude fiscal e branqueamento de capitais.



Num comunicado, o Gestha lê no comunicado do rei Filipe VI, renunciando à futura herança que lhe poderia corresponder do pai e ao retirar-lhe a pensão fixa, “indícios racionais” de que o rei emérito “possa ter usado fundos opacos” e ter cometido um delito contra o fisco espanhol.

Os técnicos da fazenda espanhola afirmam que a AEAT “tem o dever obrigatório de abrir uma investigação ao monarca como faria a qualquer outro contribuinte”.

O Gestha considera que Juan Carlos I pode ter estado envolvido em infrações fiscais e tributárias muito graves e, eventualmente, até um presumível crime de branqueamento de capitais, se for provado que, a partir da sua alegada conta bancária na Suíça, foram feitos pagamentos a terceiros que previamente terão garantido parte de gastos pessoais do rei emérito.

Para a organização a presumível falta da declaração de depósitos no estrangeiro (os alegados 100 milhões de dólares de uma fundação do Panamá com possíveis ligações ao monarca) levaria a configurar um presumível delito fiscal no último exercício não prescrito, isto é, o IRS de 2015.

O sindicato dos trabalhadores técnicos da fazenda espanhola defende também que se deve investigar as responsabilidades de todas as pessoas que possam estar implicadas.