Covid-19. UE restringe exportação de material médico de proteção

"Adotámos hoje um sistema de autorização de exportação para este equipamento médico. Significa que essas exportações para fora da União Europeia devem ser autorizadas pelos governos da UE", disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, através de um vídeo colocado no Twitter.

A União Europeia (UE) vai limitar a exportação de máscaras e outros equipamentos médicos de proteção, a fim de garantir as suas próprias necessidades diante da nova pandemia de coronavírus, foi anunciado este domingo.

O novo coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 6.000 mortos em todo o mundo.

O número de infetados ronda as 160 mil pessoas, com casos registados em pelo menos 139 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 245 casos confirmados. Do total de infetados, mais de 75 mil recuperaram.