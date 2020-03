Liga permanece suspensa e sem data expectável para regresso

A Liga vai continuar parada e não existe data expectável para ser retomada. Esta é a principal conclusão da primeira reunião da Comissão Permanente de Calendários, que reúne de três em três dias para analisar a propagação do coronavírus em Portugal e o impacto do mesmo futebol profissional.

De acordo com a nota publicada pela Liga, "ainda não se mostra possível aferir de uma data expectável para o regresso das competições".

A Comissão garante que vai continuar com o "permanente acompanhamento da evolução da situação do país", reforça a recomendação "a todas as equipas da suspensão dos treinos em grupo, assim como da promoção de uma conduta de contenção social de todos os agentes desportivos".

O futuro das provas internas, assim como do Euro2020 e das provas europeias poderá também ficar decidido na reunião da UEFA, em que a Liga de Clubes estará representada.

A reunião contou com a presença do SL Benfica, FC Porto, Sporting, Tondela, Gil Vicente, Cova da Piedade, Leixões e Mafra e pelos respetivos responsáveis clínicos, bem como a Associação Nacional de Médicos do Futebol e os operadores televisivos.