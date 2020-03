Indignação na Turquia e tudo suspenso no resto da Europa

As consequências do novo coronavírus para o futebol continuam a dominar as manchetes dos jornais deportivos. "À espera da UEFA", escreve "A Bola". Decisão sobre adiamento do Euro 2020 definirá o que acontece ao campeonato português.

Contratos até 30 de junho podem ser problema, caso a época se prolongue. Ainda na primeira página do diário, nota para o facto do Benfica se ter informado sobre a possibilidade de valer apenas a primeira volta para determinação da classificação final da I Liga, em caso de interrupção.

"O Jogo" apresenta entrevista a André Castro, jogador do Goztepe, esteve em campo na sexta-feira. O futebol não parou na Turquia e o médio português não esconde a indignação: "Turquia está a usar o futebol". Castro acha que o futebol está a servir para travar o pânico. Na televisão turca não há informação sobre a propagação do vírus. Campeonato prossegue e Castro tem ficar retido, com a mulher nas últimas semanas de gravidez.

O "Record" faz contas aos prejuízos e informa que com a paragem, Benfica, FC Porto e Sporting ficam com metade do encaixe previsto: 100 milhões a voar. A manchete do jornal, contudo, é dedicada a uma notícia do mercado de transferências: "Palhinha não quer voltar". Apesar de ser aposta dos leões para a próxima época, o médio, emprestado ao Braga, prefere sair para uma das principais ligas europeias.

Ainda do Sporting, "A Bola" revela que os leões querem usar Bruno Gaspar para convencer o Braga a libertar Esgaio. Sporting tenta baixar cláusula de 15 milhões de euros.