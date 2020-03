Federação cria linha de crédito de um milhão de euros para apoiar clubes

Veja também:

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) abriu uma linha de crédito de apoio aos clubes não profissionais de futebol e de futsal no valor de um milhão de euros, por causa do impacto do surto do novo coronavírus (Covid-19).

"A FPF deliberou abrir imediatamente uma linha de crédito de apoio à tesouraria dos clubes de futebol não profissional e futsal no valor de um milhão de euros", pode ler-se no comunicado.

O valor em causa será, segundo a FPF, colocado ao dispor dos clubes, os quais se poderão candidatar após a publicação do regulamento ser concluída no decurso desta semana, para minimizar os efeitos da pandemia na sua tesouraria.

O presidente Fernando Gomes explicou, em declarações ao site da FPF, o alcance da medida: "Estamos cientes das dificuldades financeiras e económicas que o Covid-19 já está a colocar aos clubes não profissionais e àqueles que apostam no futsal. Queremos com esta medida ser, ao mesmo tempo, céleres, eficazes e serenos na forma como apoiamos clubes que estão numa situação de grande fragilidade”.

“Sabemos o papel fulcral que eles desempenham no desenvolvimento do futebol e na formação de milhares e milhares de jovens e consideramos que esta decisão demonstra sentido de responsabilidade social e estatutária da FPF", referiu.