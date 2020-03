Treinador espanhol de 21 anos morre devido ao coronavírus

O Atlético Portada Alta, clube de Málaga, anunciou a morte de Francisco García, jovem treinador de 21 anos, que orientava uma das equipas da formação do clube.

García faleceu no domingo, depois de ter testado positivo ao vírus Covid-19 alguns dias antes. Segundo o jornal "Marca", o jovem sofria de leucemia e integrava o grupo de risco. O técnico é a sétima vítima mortal na Andaluzia.

"Queremos expressar as nossas mais profundas condolências à família e amigos íntimos do nosso treinador Francisco García, que hoje nos deixou. O que fazemos sem ti agora, Francis? Não te esqueceremos, descansa em paz, fenómeno. Até sempre", escreveu o clube numa breve nota nas redes sociais. O Málaga, maior clube da cidade, também já endereçou as condolências.

Espanha é o segundo país mais afetado pelo coronavírus na Europa. No total, são mais de oito mil casos e 297 mortes confirmadas.

Tem dúvidas sobre coronavírus? Deixe-nos as suas perguntas aqui e os especialistas de saúde pública respondem em antena e no digital da Renascença.