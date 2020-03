Principais clubes de Itália equacionam cortes nos salários dos jogadores

De acordo com a imprensa italiana, vários clubes da Serie A já estarão a inteirar-se junto de advogados sobre a possibilidade de fazerem cortes nos salários dos jogadores devido à pandemia do coronavírus, que levou à suspensão do campeonato por tempo indeterminado.

Este processo está ainda numa fase embrionária e terá de passar pela Federação italiana de futebol.

Recorde-se que, até ao momento, a Itália regista 24.747 casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus e um total de 1.809 mortos. É o país europeu mais afetado pelo surto viral e o segundo a nível mundial, a seguir à China.