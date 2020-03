O onze inicial do Raja Casablanca contra o coronavírus

O Raja Casablanca, clube de Marrocos, lançou o seu "onze inicial" para combater e vencer o coronavírus.

Nas suas redes sociais, o gigante marroquino diz que atualmente "é ainda mais importante este onze do que aquele que é anunciado antes de casa jogo".

"A humanidade prepara-se para o seu jogo mais decisivo do ano. Para vencermos, precisamos de estar no nosso melhor, com a melhor equipa possível", pode ainda ler-se.

À data, Marrocos conta com 29 casos positivos de coronavírus. Conheça o "onze inicial" do Raja Casablanca, com medidas práticas para evitar a propagação do vírus Covid-19.

Guarda-redes: "obedecer às instruções oficiais"

Lateral-direito: "respeitar a distância social de um metro"

Centrais: "lavar as mãos regularmente" e "evitar compras de pânico"

Lateral-esquerdo: "evitar viagens desnecessárias"

Médios: "usar lenços quando se espirra", "espirrar para o braço" e "se fores estudante, estuda de casa"

Extremos: "evitar concentrações sociais" e "evitar cumprimentos"

Avançado: "solidariedade e sinergia social"