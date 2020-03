Mason Mount quebra quarentena obrigatória

Mason Mount, jovem médio do Chelsea, quebrou a quarentena obrigatória a que está obrigado depois do seu colega de equipa Callum Hudson-Odoi ter testado positivo ao novo coronavírus.

O médio inglês marcou presença num jogo de futsal com amigos, no centro de Londres, entre os quais Declan Rice, do West Ham. Segundo a imprensa inglesa, Mount será relembrado das suas responsabilidades pelo Chelsea.

O Chelsea anunciou, na sexta-feira, que Hudson-Odoi estava infetado com a Covid-19, que obrigou todos os jogadores, equipa técnica e ainda mais elementos da estrutura do Chelsea a ficar em quarentena, de acordo com as indicações do governo britânico.

A Premier League está suspensa até ao dia 4 de abril devido à propagação do coronavírus. Mikel Arteta, treinador do Arsenal, é outro dos infetados na principal liga do futebol inglês.

Atualmente, há cerca de 1500 infetados pelo coronavírus no Reino Unido e mais de 170 mil em todo o mundo.

