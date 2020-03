Juventus quer Ronaldo até aos 39 anos

A equipa de Turim quer renovar com o capitão da seleção nacional por mais duas temporadas. Se Cristiano Ronaldo aceitar assinar novo contrato, fica a jogar no atual clube até 2024, ou seja, até este ter 39 anos.

A notícia é avançada esta manhã pelo diário desportivo italiano "Tuttosport", que lembra que o atual contrato de CR7 com a 'Vechia Signora' termina em 2022, mas que o presidente Andrea Agnelli pretende prolongar a ligação.

Atualmente, o jogador tem um salário de 31 milhões de euros por época, mas, de acordo com o jornal, mais do que manter o actual vencimento, para uma eventual renovação deverá ser crucial apresentação de um projeto ambicioso.

Ronaldo cumpre a segunda temporada na Juventus. Ao todo, soma 53 golos em 75 jogos pelo clube no conjunto de todas as competições desde que chegou a Turim, após ter saído do Real Madrid.