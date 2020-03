​Jorge Jesus. "Teste deu positivo ao coronavírus, mas sinto-me normal"

Veja também:

Jorge Jesus garante que não sente qualquer sintoma do vírus Covid-19, apesar de confirmar que o teste "deu positivo". O técnico português de 65 anos garante que "está muito confiante".



"É verdade que o teste deu positivo, mas sinto-me normal, exatamente como me sentia há um mês, ou um ano atrás. Sinto-me uma pessoa normal, não tenho sintomas nenhuns, mas o teste deu positivo. Vou ficar em quarentena", explica, num vídeo publicado nas redes sociais.

O técnico do Flamengo realizou uma primeira análise ao novo coronavírus e "o resultado foi um positivo fraco ou inconclusivo", avançou o Flamengo, em comunicado. Um segundo teste continua em análise. O treinador de 65 anos está sob os cuidados médicos do departamento clínico do Flamengo.

Maurício Gomes de Mattos, vice-presidente do Flamengo, testou positivo para o novo coronavírus e está internado num hospital em Brasília e poderá ser a origem do contágio de Jorge Jesus.

"Quero agradecer a todos os amigos, fãs e à nação do Flamengo por partilharem comigo esta situação. Acho que, dentro de mais algumas semanas, se Deus quiser, tudo vai voltar à normalidade. Estou muito confiante", remata.