João Aroso não consegue sair de Rabat. "Quero estar com a minha família"

Em Marrocos, o futebol está parado e o treinador João Aroso, técnico da seleção de sub-20, está retido no centro de treinos da federação marroquina e sem autorização para regressar a Portugal.

"Neste momento estou no centro de treinos da Federação Marroquina de Futebol, em Rabat. Quando tive conhecimento que Marrocos ia cancelar as ligações aéreas com Portugal, consegui reservar dois voos para o nosso país e tentei obter autorização da federação marroquina. Não temos jogadores para treinar, não há treinos, jogos, está tudo cancelado e eu quero estar com a minha família. Tenho dois filhos menores, a minha mulher, quero estar com eles em Lisboa, mas não me foi dada autorização. Restavam-me dois cenários, ou viajava sem autorização ou permanecia aqui. Não quis entrar em situações de rotura e continuo aqui", refere em entrevista a Bola Branca.

Sem autorização para regressar, João Aroso continua retido no centro de treinos e está obrigado a comparecer no seu local de trabalho diariamente.

"O que me foi dito é que há trabalho para fazer, mesmo sem a presença de jogadores. Argumentei e dei o exemplo da Federação Portuguesa de Futebol, onde as pessoas estão a trabalhar a partir de casa, ninguém vai ao edifício. A FPF pensa as coisas antes do tempo mas esse exemplo não foi suficiente. São perspectivas diferentes, eu sou o único português aqui. Os cargos de chefia, na Federação Marroquina, estão entregues a marroquinos e britânicos e eles têm uma ideia diferente da nossa", adianta.

Apelo às autoridades portuguesas

O Governo português está a diligenciar para continuar a trazer os portugueses que se encontram em Marrocos. O problema de João Aroso é que não tem autorização da federação marroquina para regressar. O treinador, nesta entrevista a Bola Branca, deixa um apelo às autoridades portuguesas para sensibilizarem a federação marroquina.



"Peço que o governo português possa sensibilizar as pessoas para que me possam libertar e viabilizar a ligação para Lisboa, aérea ou terrestre. Tenho um contrato de trabalho com a Federação Marroquina de Futebol mas um contacto desse tipo pode ajudar", conclui.

