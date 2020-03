Francisco Chaló "preso" na Argélia. Futebol suspenso devido ao coronavírus

Francisco Chaló aguarda por uma resposta da embaixada portuguesa em Argel para saber se, quando e como pode regressar. O campeonato argelino foi suspenso, devido à propagação do novo coronavírus, e Chaló e os seus dois adjuntos estão retidos naquele país africano, bem de saúde, mas com dúvidas sobre o que vai acontecer nos próximos dias.

"Já fomos à embaixada esta manhã, mas não tinham muita coisa para nos dizer. Agora estamos com este problema acrescido que é sabermos como vamos para Portugal e em que condições é que vamos. Nós estamos bem, mas não queremos, com uma atitude egoísta de ter vontade de regressar, levar, eventualmente, alguma coisa que seja prejudicial para as pessoas", explica Chaló, em entrevista à Renascença.

Chaló revela que era inevitável chegar a este ponto, porque também na Argélia a situação de propagação está "a ser galopante". O treinador teme, no entanto, que "risco de contágio seja muito maior do que na Europa". Culturalmente, a sociedade argelina não estará preparada para restrições. As mesquitas continuam abertas e com a afluência habitual, o contacto social mantém-se, com beijos e abraços, e há ainda muitas carências a nível de salubridade.

O Paradou, equipa orientada pelo treinador português, estava a estagiar numa unidade militar e defrontava, esta segunda feira, em Argel, o líder Beloiuzdad.

No domingo, houve jogos à porta fechada, mas a federação, mediante o agravamento da situação, decidiu suspender o campeonato. "Houve três jogos ontem [domingo], já na semana passada jogámos à porta fechada, mas isto foi galopante e fomos notificados que o o campeonato iria parar. Nós já decidimos ir para o hotel militar, porque é um local muito mais restrito e mais seguro", justifica.

Francisco Chaló, de 56 anos, cumpre a segunda época no Paradou, da Argélia. Os seus adjuntos, André Mota e Miguel França, também estão em Argel.