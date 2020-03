Domingos Gomes: “Adiamento do Europeu para 2021 é uma decisão certa”

A UEFA decide, esta terça-feira, numa reunião alargada a 55 federações de futebol, o adiamento do Euro 2020 para 2021.

Depois de parar a Liga dos Campeões e a Liga Europa, a UEFA, de acordo com o que apurou a Renascença, prepara-se para adiar o Campeonato da Europa, que deveria arrancar a 12 de junho e seria disputado em 12 cidades de diferentes países da Europa.

Para Domingos Gomes, antigo médico da UEFA, a decisão é a mais ajustada. “Concordo em pleno. Conheci bem a UEFA e a forma do organismo atuar. É uma atitude fantástica da UEFA e mostra que o futebol está bem entregue a todos os níveis. Estamos perante uma situação catastrófica. Casos destes aconteciam na idade média mas mesmo agora com o avanço da medicina é um caso sério para responder. Estamos perante uma situação para levar a sério e que vai durar meses, espero que não seja por tantos como está a ser indicado. Mas acho muito bem a decisão da UEFA. É uma decisão corajosa e certa”, refere Domingos Gomes a Bola Branca.

A reunião desta terça-feira irá servir para corrigir os calendários das competições europeias. Além do adiamento do Euro 2020, a UEFA irá anunciar que a Liga dos Campeões e a Liga Europa serão encurtadas, com a decisão do título a ser feita em sistema de "final four", numa só cidade europeia.

Ao que a Renascença apurou, o organismo não tomará qualquer decisão sobre definição de campeões de ligas nacionais, em caso de os campeonatos não serem reatados, após a suspensão, devido ao surto do novo coronavírus.