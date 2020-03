Coronavírus. Amigo de Jorge Jesus é a primeira vítima mortal em Portugal

A primeira vítima mortal do novo coronavírus em Portugal é amigo de Jorge Jesus. A Renascença sabe que se trata de Mário Veríssimo, de 81 anos, que estava internado, em Lisboa, com problemas pulmonares e coronários.

Mário Veríssimo foi massagista do Estrela da Amadora durante quase 30 anos e trabalhou com o agora treinador do Flamengo na Reboleira. Jorge Jesus revelara, no sábado, que um amigo estava em estado grave, devido à Covid-19, em Portugal.

Confirma-se que é Mário Veríssimo, que estava internado no Hospital de Santa Maria, em Lisboa. A sua morte foi conhecida esta segunda-feira. O anúncio foi feito pela ministra da Saúde, Marta Temido, numa conferência de imprensa ao início da tarde.

