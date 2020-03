Bruno Fernandes eleito jogador do mês da Premier League

Bruno Fernandes foi eleito o melhor jogador do mês de fevereiro da Premier League. O internacional português já tinha vencido o prémio do sindicato de jogadores em relação a este mês.

O médio transferiu-se do Sporting para o Manchester United no final do mercado de transferências de janeiro e teve impacto imediato nos "red devils".

No seu primeiro mês na Premier League, apontou um golo e duas assistências. No total, soma já dois golos e três assistências.

O Manchester United não perdeu qualquer jogo na Premier League desde a chegada de Bruno: vitrórias contra o Chelsea, Watford e Manchester City e empates contra o Everton e Wolverhampton.

"Queria jogar no Manchester United desde que era criança e estar em Old Trafford é o maior sonho da minha carreira. Quando chegas a um novo clube, queres sempre marcar e o primeiro é sempre especial. Estou feliz pelo meu arranque, mas quero dar mais e ser melhor", disse, em breves declarações à Liga.

O médio de 25 anos superou a concorrência de Marcos Alonso, do Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang, do Arsenal, Dominic Calvert-Lewin, do Everton, Matt Doherty, do Wolverhampton, e Nick Pope, do Burnley.