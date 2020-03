Beto não compreende "porque o futebol não para na Turquia"

Beto, guarda-redes internacional português, revela preocupação pela liga turca continuar a decorrer e não entende o desalinhamento com a grande maiorias dos países da Europa. Há ainda seis Ligas que não foram suspensas: Turquia, Rússia, Bielorrússia, Hungria, Sérvia e Ucrânia. Beto, titular do Goztepe, alinhou sexta-feira para o campeonato no terreno do Kasimpasa.



“Vivo este momento com apreensão e com muita preocupação. Estamos a falar de algo muito sério, desconhecido e incontrolável. Todas as ligas na Europa pararam, não sei porque não pára aqui. Já tentei sensibilizar jogadores, treinadores, Federação, presidentes, mas a resposta é que para já as coisas estão minimamente controladas aqui, essa a mensagem que eles transmitem, e não posso dizer mais nada porque estou de pés e mãos atadas”, afirma, em Bola Branca.

Atualmente, há 18 casos confirmados de coronavírus na Turquia. Beto, de 37 anos, continua a jogar, mas revela cuidados durante o dia fazendo a quarentena possível. Saídas de casa só para treinar e comprar bens essenciais.

“Com a minha família estou a fazer a vida como se estivesse agora em Portugal. Fazemos a nossa vida em casa, saímos o estritamente necessário para fazer compras, tentamos estar em casa o máximo de tempo possível. Eu tenho de sair porque sou obrigado a ir treinar, mas a minha família fica em casa, como vou treinar faço as compras e regresso a casa. Nós sim, estamos a tomar as medidas que toda a gente devia tomar”, revela.

Nesta entrevista a Bola Branca, Beto refere que está muito atento às notícias que chegam de Portugal sobre a evolução do novo coronavírus e confessa que, por estar ainda em competição na Turquia, não é fácil gerir a família.

“Tenho a família mais próxima aqui, mas tenho o meu filho, a minha mãe e muitos familiares e amigos em Portugal e Espanha. Sinto-me preocupado, queria muito estar em Portugal, porque quando acontece algo que tão grave e tão sério, gostamos de ter quem mais gostamos por perto, mas neste momento até é melhor para mim e para a minha família estar aqui, porque os casos em Istambul não são tantos, e ainda não se chegou ao estado de alarme. Mas obviamente que é difícil estar aqui. É difícil ver aquilo o que está passar no meu país com muita gente, custa ainda mais”, sublinha.

Euro 2020 não é prioridade

Sobre o possível adiamento do Campeonato da Europa, Beto diz que o importante é debelar a pandemia, para que tudo regresse à normalidade.

“O adiamento do Europeu não sei se coincidiria com outras competições da UEFA, por isso não sei se é a melhor opção. Mais que pensar naquilo que pode vir a acontecer em 2021, o importante é resolver aquilo que temos agora em 2020, no mês de março e provavelmente no mês de abril, essa deveria ser a grande prioridade. Paralelamente organizar os eventos desportivos, e voltar à normalidade o mais depressa possível. Mas para voltar à normalidade é preciso resolver primeiro o problema”, concluiu

