A pandemia e a reeleição de Trump

Como na quinta-feira passada escreveu aqui José Alberto Lemos, correspondente da Renascença nos Estados Unidos, Trump andou semanas a desvalorizar a ameaça do coronavírus. “Disse que não havia perigo significativo para os cidadãos americanos; acusou os media e os democratas de empolarem a ameaça, com o intuito de o combaterem politicamente”, etc. Na Fox News chamaram mesmo ao vírus “um embuste criado para evitar a reeleição de Trump”.

Mas a pandemia intensificou-se muito nos EUA, a ponto de já não ser possível a Trump manter a sua atitude inicial. Receando ser visto como culpado da impreparação americana para a pandemia, o que lhe poderá levar a perder votos na eleição presidencial de novembro, Trump fez uma viragem completa nos últimos dias. Nada de novo na conduta deste presidente, que não prima pela coerência.

No sábado Trump declarou o estado de emergência. Na prática, esta medida permite transferir dos cofres federais para os Estados 50 mil milhões de dólares, destinados a combaterem o coronavírus, combate que vários Estados já tinham iniciado e irão acelerar. Antes, Trump proibiu a aterragem em solo americano, durante um mês, de voos provenientes da Europa.

Não será grande o efeito profilático desta medida unilateral, da qual os aliados europeus não foram sequer avisados. Está na linha isolacionista de Trump e da sua conhecida hostilidade à UE. Mais chocantes, a confirmarem-se, são as notícias de que Trump tenta comprar a uma empresa farmacêutica alemã uma vacina contra o coronavírus, com a extraordinária condição de tal vacina apenas poder ser utilizada nos EUA.

O coronavírus afetará seriamente a economia americana, como todas as outras, o que não favorecerá a reeleição de Trump. A bolsa de Wall Street registou quedas fortíssimas na semana passada, facto que assustou Trump, um obcecado pela evolução das cotações bolsistas – para ele o supremo indicador económico.

A pandemia já tinha feito baixar o preço do petróleo. A China é o primeiro importador mundial de “crude”, o que foi determinante para essa evolução. A Arábia Saudita, que Trump tem apoiado (sobretudo vendendo-lhe armas), convenceu a OPEP a baixar a produção, para suster a queda dos preços. Só que, ao contrário do que acontecera nos anteriores cinco anos, desta vez Putin não aceitou seguir a OPEP e cortar a produção russa.

A reação saudita foi brutal: então, em vez de produzirmos menos, iremos produzir mais, muito mais petróleo, determinou o líder saudita, o príncipe herdeiro Mohamed bin Salman. O barril de “brent” anda agora pelos 30-35 dólares, metade do preço de há alguns meses atrás.

Ora esta política saudita de inundar o mercado de petróleo barato, através do aumento de mais de 25% na produção de “crude" e de descontos aos compradores, também visa os produtores americanos de petróleo de xisto, através do chamado “fracking”. Boa parte das empresas que se dedicam ao “fracking” não se aguenta financeiramente com preços do petróleo tão baixos, até porque muitas delas estão altamente endividadas.

Quer isto dizer que os EUA, que se tornaram no maior produtor mundial de petróleo graças ao “fracking”, podem perder essa posição e tornarem-se de novo dependentes de petróleo importado, nomeadamente do Médio Oriente... Não foi por acaso que, nas medidas de estímulo económico negociadas entre Trump e os democratas da Câmara dos Representantes, figura a compra pelas autoridades americanas de grandes volumes de petróleo.

São más notícias para a reeleição de Trump, mas ainda estamos longe da data dessa votação. Até lá, muita coisa poderá acontecer. E Trump só será derrotado se os democratas não tardarem a unirem-se, com convicção, em torno do seu candidato.