Daniel Christian Wahl. “Depois do coronavírus, seria um erro voltar ao sistema económico vigente”

Embora seja ótimo estarmos globalmente interconectados, neste momento, com o coronavírus, estamos a assistir à fragilidade do sistema. Se criarmos sistemas um pouco mais autossuficientes, em que o trabalho volta a focar-se no local, deixa de ser essencial trazer manteiga da Nova Zelândia quando pode ser feita ali ao lado.

Diria que esse é um sistema com capacidade de mudar as cidades e as profissões como as conhecemos?

São culturas que estão a tentar curar a coesão social e as condições do ecossistema local, do impacto destrutivo que causámos nos últimos 200 anos, e entregar as comunidades e os ecossistemas à próxima geração num estado melhor do que estavam quando os recebemos dos nossos pais.

Fala do coronavírus. Seria possível responder de forma mais eficaz a epidemias e pandemias como esta nesse sistema regenrativo?

Aquilo a que assistimos, como efeito secundário do coronavírus, é que a produção já parou há várias semanas na China e há atraso na entrega dos contentores importados da China. O sistema global de comércio está tão distante que, perante uma situação como este vírus, podemos ver como este sistema é frágil.

Com a regeneração biorregional, economias regionais em produção e consumo mais próximas de casa, obviamente criamos um sistema que é muito mais resiliente, porque não estamos tão dependentes das grandes importações de todo o lado. Isso não significa que vamos deixar de fazer trocas comerciais, apenas que vamos produzir o que podemos na região, para a região, mais próximo de casa, e negociaremos apenas aquilo que não temos na região.

Como define a economia regenerativa? É o oposto do capitalismo?

Redesenha completamente o capitalismo. Não sou radical ao ponto de defender que tudo no capitalismo é mau, mas a forma como o capitalismo está desenhado hoje é estruturalmente disfuncional e está a matar muitas pessoas e o planeta.

Penso que com esta crise do coronavírus estamos a ser confrontados com a necessidade de colaborarmos, a uma escala global e sem precedentes na história da Humanidade, e teremos de investir também a um nível inédito. Por isso, seria um erro simplesmente regressar ao sistema vigente. Não se trata de sobreviver ao vírus e refazer o sistema como o tínhamos, porque as mudanças climáticas e a emergência climática já nos estavam a dizer que o sistema não funcionava e os níveis quase obscenos de desigualdade no planeta, com tantas pessoas extremamente pobres e poucas muito ricas, também era insustentável. Podemos, então, aproveitar esta oportunidade que a crise do vírus nos está a dar para redesenhar os nossos sistemas económicos, de forma a que realmente sirvam as pessoas e o planeta.

Este sistema regenerativo é baseado na colaboração e solidariedade. Isto não o torna irrealista?

Acho que um dos grandes erros do sistema educacional é o facto de promovermos uma versão mal interpretada do Darwinismo, de que tudo gira à volta da competição por recursos escassos. A vida não funciona assim. Sou formado em Biologia e a vida é fundamentalmente mais simbiótica e colaborativa do que competitiva. Nesse sentido, não penso que seja irrealista. Acho que, naturalmente, a nossa espécie evolui como colaboradores, somos humanos apenas porque aprendemos a colaborar há muitos anos. Portanto, é mais realista criar um mundo que serve todos e vai da escassez competitiva à abundância colaborativa partilhada.

Temos de voltar atrás?

Eu prefiro dizer que temos de seguir em frente. Porque não se trata de um tipo de passado idealista, voltar às culturas regionais e à maneira indígena de fazer as coisas. Estas culturas regionais e povos indígenas podem ensinar-nos muito sobre como viver muitos anos e milénios, sem esgotar nem destruir o ecossistema local. Agora temos a oportunidade de misturar o melhor do passado e o melhor da inovação tecnológica e avançar para um mundo que sirva todos.

Como asseguramos que essa inovação tecnológica de que fala não prejudica o nosso futuro enquanto espécie?

É uma das maiores perguntas que temos de continuar a fazer. Acho que chegámos a um ponto em que muitas pessoas acreditam que estamos em desvantagem tecnológica, que estamos numa mudança tecnológica exponencial e que não podemos detê-la. Mas é como com o sistema económico: fomos nós que desenhámos a tecnologia e o sistema económico e podemos escolher redesenhá-los. O que significa que não precisamos de usar tudo o que é tecnologicamente possível, apenas temos de escolher de forma mais sábia que tecnologias realmente nos servem. Queremos criar um futuro regenerativo, onde a tecnologia serve a Humanidade e não o contrário.

Na base deste sistema regenrativo está a procura de uma resposta às alterações climáticas. Por que é que os planos e medidas que têm sido tomadas a nível global, em defesa do ambiente, não estão a ter o impacto desejado?

As alterações climáticas são uma ameaça difusa e há um atraso entre a execução e o momento em que começamos a ver os efeitos das nossas ações. Já é tarde, provavelmente. Começámos a senti-las agora. Levámos 40 a 50 anos para responder às mudanças climáticas, mas só demorámos dois meses para reagir ao coronavírus. Se usarmos a mesma urgência, o mesmo nível de disposição para colaborar a uma escala global numa resposta às mudanças climáticas, então podemos mudar rapidamente as coisas.