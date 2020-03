Covid-19. Galp garante combustíveis e gás a 100%

A 48 horas de uma possível declaração de estado de emergência devido à propagação da Covid-19, os portugueses podem estar tranquilos no que respeita ao fornecimento de gás, gasóleo e gasolina.

Fonte da Galp garantiu à Renascença esta segunda-feira que os abastecimentos estão a ser efetuados com total normalidade e que não existe qualquer perspetiva ou receio de rutura.

Tal como a generalidade das empresas, a Galp adotou um Plano de Contingência para fazer face à Covid-19.

Para além das medidas de despistagem da doença no acesso às instalações, e de outras como o aconselhamento em matéria de proteção e higiene individual, a contingência em vigor no universo Galp contempla Planos de Continuidade do Negócio (PCN), que obrigam os responsáveis de cada unidade a "testar a ativação dos cenários de indisponibilidade de equipas prioritárias". Já no que respeita às áreas industrais, estão definidos PCN que contemplam estratégias para garantir a continuidade da operação com equipas reduzidas.

O Plano de Contingência da Galp - disponível para consulta no "site"oficial da empresa - poderá ter de sofrer ajustamentos, caso na próxima quarta-feira, o Presidente da República declare o Estado de Emergência. Contudo, fonte da Galp garante que a empresa está preparada para continuar a operar de forma a assegurar o normal abastecimento de gás e combustíveis em geral.