Covid-19. Banco de Portugal assegura atendimento e acesso aos serviços bancários

O Banco de Portugal garantiu esta segunda-feira que vai continuar a assegurar o atendimento aos clientes e o acesso aos serviços bancários, apesar das medidas de contenção por causa da pandemia de Covid-19.

Em comunicado, o supervisor anuncia que a maioria das agências continua a atender clientes, apesar de em alguns casos limitarem as presenças ao balcão. São excecionais as agências com os balcões encerrados. "Os clientes continuam a ter total acesso ao dinheiro disponível nas contas".

Ainda assim, os clientes estão a ser aconselhados a realizarem as operações bancárias pelos canais digitais. Nas agências, estão a ser tomadas as medidas necessárias, no âmbito das orientações públicas de distanciamento social e isolamento profilático.

Para garantir que a banca continua a financiar a economia real, o supervisor vai permitir que as instituição menos significativas funcionem temporariamente com liquidez e fundos próprios abaixo do recomendado. O BCE já tinha tomado a mesma medida para os grandes bancos.

Estão também adiados os testes de stress, a supervisão presencial e as respostas às reclamações dos clientes.