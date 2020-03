Santa Sé confirma celebrações da Semana Santa, mas em modalidades a serem definidas

O diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, assegurou que a realização de todas as celebrações litúrgicas da Semana Santa está confirmadas, embora falta definir a modalidade em que vão decorrer.

“Estão sendo estudadas as modalidades de realização e participação, que respeitam as medidas de segurança adotadas para evitar a disseminação do coronavírus. Tais modalidades serão comunicadas assim que forem definidas, em linha com a evolução da situação epidemiológica”, declarou Matteo Bruni, este domingo.



“Qualquer que seja a modalidade prevista, as celebrações litúrgicas da Semana Santa serão transmitidas ao vivo pelo rádio e pela televisão, também em Mundovisão e em streaming no site do Vatican News, e as imagens serão distribuídas pelo Vatican Media às mídias que as solicitarem", acrescentou o diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé.



No sábado, a Prefeitura da Casa Pontifícia havia antecipado que "devido à atual emergência sanitária internacional, todas as Celebrações Litúrgicas da Semana Santa serão realizadas sem a presença física dos fiéis", e que até 12 de abril, as Audiências Gerais do Papa e o Angelus "estarão disponíveis apenas em transmissão ao vivo pelo Vatican News".