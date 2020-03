Renascença passa a transmitir missa diária na rádio

Carmelitas Descalços

14 mar, 2020 Fátima 17:09

Os Carmelitas Descalços já vêm transmitindo pela internet as várias celebrações litúrgicas, tais como Laudes, Vésperas e Completas a partir de Fátima. Observando sempre as instruções da Direção Geral de Saúde e da Conferência Episcopal Portuguesa, neste tempo em que tantos fiéis se vêm privados da eucaristia, vamos manter as celebrações anteriores e passar a transmitir diariamente a eucaristia a partir do Carmelo de S. José, em Fátima e do Santuário do Menino Jesus, em Avessadas, donde mensalmente já transmitimos a eucaristia do domingo de bênçãos. Estas celebrações realizam-se nas respetivas comunidades sem participação dos fiéis, mas apenas dos consagrados que delas fazem parte. Assim, o horário de celebrações que oferecemos a partir de amanhã é o seguinte: Durante a semana 08h00 - Eucaristia (Carmelo de S. José) 08h40 - Oração de Laudes 18h15 - Oração de Vésperas 19h00 - Eucaristia (Santuário do Menino Jesus) 22h00 - Oração de Completas Aos domingos 08h30 - Oração de Laudes 12h00 - Eucaristia (Carmelo de S. José) 18h15 - Oração de Vésperas 19h00 - Eucaristia (Santuário do Menino Jesus) 22h00 - Oração de Completas Estas celebrações serão transmitidas no nosso site www.multimedia.carmelitas.pt e nas redes sociais, Facebook: carmelitas.descalcos.portugal | Youtube: carmelitas descalços | Twitter: Carmelitas Descalços @AmigosOcd